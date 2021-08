Hsl aggiunge due giocatori

TORTONA - Altri due giocatori hanno firmato per l'Hsl Derthona per la prossima stagione, rimpolpando la rosa a disposizione di mister Giovanni Zichella: sono Francesco Todisco (come anticipato da Il Piccolo e su questo sito) e Luca Colantonio, che si aggiungono ai confermati della scorsa annata.

Classe 1995, Francesco è originario di San Pietro Vernotico, piccolo paese salentino in provincia di Brindisi. Proprio in Salento cresce calcisticamente, fino all’età di 17 anni con la maglia del Lecce, per poi trasferirsi al Genoa dove gioca con continuità nel campionato di Primavera A.

Hsl conferma Zichella Accordo per la prossima stagione, con opzione per quella successiva

Le prime esperienze in prima squadra avvengono in Serie C, con le prestigiose maglie di Mantova e Rimini, con le quali però non riesce ad imporsi. Dopo una breve parentesi alla Folgore Caratese, nell’estate del 2017 si trasferisce a Casale, per vivere quattro stagioni da protagonista. Un centrale di categoria a servizio dei Leoni.

Luca Colantonio è un interno di centrocampo dalla grande corsa: originario di Riva Ligure, è un classe 1998 ma nonostante la giovane età è da considerare un veterano della categoria con ben 144 presenze in Serie D. Cresciuto nelle giovanili del Genoa, già a 17 anni vive la sua prima stagione da protagonista con la maglia dell’Argentina di Arma di Taggia, nella quale arriva fino ai playoff. Dopo due anni ad Arma, veste le maglie della Sanremese per una stagione e Fiorenzuola per tre. Proprio in maglia rossonera a giugno ha vinto il Girone D di Serie D, guadagnandosi la sua prima promozione in Serie C con 17 presenze e 3 assist: qualità e fisicità al servizio dei Leoni.