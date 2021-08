Hsl, dall'Alessandria arriva Filip

TORTONA - Dall'Alessandria all'Hsl Derthona: dopo due settimane di ritiro con i Grigi, utilizzato in tre delle quattro amichevoli a Cantalupa. Robert Filip torna in serie D.

Il centrocampista offensivo, classe 2002, ha già giocato in prestito in quarta serie, l'anno scorso al Pont Donnaz, 36 presenze e 5 gol, fino alla finale playoff con la Castellanzese. Rientrato alla società di appartenenza, ha lavorato con il gruppo della B e, ora, è pronto per un'altra stagione di crescita a Tortona.

Per il centrocampo i 'leoni' aggiungono un altro 2002, Giorgio Grieco, regista, figlio d'arte, cresciuto nel vivaio del Bologna, con una breve parentesi all'Entella. Nell'ultimo campionato è stato capitano della Primavera rossoblù. Giocatore duttile, può essere utilizzato anche come mezzala.

Continua così il mercato in entrata, con molti volti nuovi, in attesa del raduno.