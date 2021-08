Gli open-hub di agosto in provincia di Alessandria: il calendario città per città

Sono 502.277 le vaccinazioni effettuate dai team vaccinali dell’ASL Alessandria dall’inizio della campagna vaccinale, 276.448 prime dosi e 225.829 seconde. Le prime dosi somministrate sono pari al 64,5% della popolazione totale assistita da ASL AL (la media nazionale è del 61,1%) e la cifra delle seconde dosi rappresenta il 52,7% della popolazione totale assistita da ASL AL (la media nazionale è del 51,9%). Alla data di venerdì 6 agosto risulta vaccinato con prima dose il 70,5% della popolazione vaccinabile e con anche seconda dose il 57,6%.

Open Hub: il calendario

Oltre alle iniziative in atto per la popolazione over60, per la fascia 12-19 e per il personale scolastico, categorie che possono accedere direttamente alla vaccinazione senza effettuare la preadesione, ASL AL ha organizzato per il mese di agosto una serie di aperture speciali dei centri vaccinali Hub. Le giornate Open Day su prenotazione saranno rivolte alla fascia di età che va dai 12 ai 59 anni, con lo scopo di raggiungere il più alto numero possibile di vaccinati in questa fascia di età prima della ripresa delle attività scolastiche e lavorative.

Sarà il centro vaccinale di Valenza ad inaugurare la serie di Open Day estivi il giorno 10 agosto, con prenotazioni aperte sul sito ilpiemontetivaccina.it, dal giorno 6 agosto. A seguire le giornate Open Day, sempre su prenotazione, avranno luogo nel centro vaccinale di Alessandria (Valfrè) il 17 agosto, in quello di Novi Ligure il 19 agosto, ad Acqui Terme (Movicentro) il 21, a Tortona il 22, a Ovada il 23, per concludere con Casale Monferrato il 25 agosto.

In occasione di questi eventi speciali i centri saranno aperti dalle ore 07 alle ore 14 effettuando esclusivamente le vaccinazioni delle persone che avranno effettuato la registrazione sul sito ilpiemontetivaccina.it. Durante le giornate Open Day saranno sospese le vaccinazioni con accesso diretto.

La fascia di età a cui l’iniziativa è rivolta è quella che va dai 12 ai 59 anni e i vaccini utilizzati saranno quelli a rMNA, secondo le disponibilità. La possibilità di prenotazione dell’appuntamento verrà aperta alcuni giorni prima (per Valenza dal 6 agosto, per Alessandria il 13 agosto, per Novi, Acqui, Tortona e Ovada il 16 agosto, per Casale il 20 agosto) sul sito ilpiemontetivaccina.it. I minorenni devono essere accompagnati da un genitore/tutore munito di autocertificazione di responsabilità genitoriale e consenso alla vaccinazione. L’autocertificazione e il consenso (scaricabili su www.ilPiemontetivaccina.it), unitamente alla copia di un documento di identità valido, dovranno essere consegnati per entrambi i genitori, oppure per il tutore, oppure unitamente alla dichiarazione di famiglia monogenitore.

Accesso diretto Over60 potenziato

Si segnala inoltre che, a partire dal giorno 6 agosto, sono state potenziate le disponibilità di dosi per l’attività ad accesso diretto per le fasce di over60, 12-19 anni, personale scolastico e sanitario.

Gli orari dei centri

L’orario estivo dei centri vaccinali ASL AL è dalle ore 7 alle ore 14, tranne che per il centro vaccinale di Tortona che ha orario 8:00-15:00. Nel mese di agosto l'attività ad accesso diretto si svolgerà in tutti i centri HUB, tutti i giorni della settimana (salvo chiusure estive), con orario 9-12.

CALENDARIO OPEN DAY ASL AL - AGOSTO

Valenza, martedì 10 agosto, prenotazioni dal 6 agosto

Alessandria (VALFRÈ), martedì 17 agosto, prenotazioni dal 13 agosto

Novi Ligure, giovedì 19 agosto, prenotazioni dal 16 agosto

Acqui Terme (MOVICENTRO), sabato 21 agosto, prenotazioni dal 16 agosto

Tortona, domenica 22 agosto, prenotazioni dal 16 agosto

Ovada, lunedì 23 agosto, prenotazioni dal 16 agosto

Casale Monferrato, mercoledì 25 agosto, prenotazioni dal 20 agosto

Durante le giornate OPEN DAY saranno sospese le vaccinazioni con accesso diretto.