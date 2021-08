Jbm, da Pistoia a Torino: il nuovo cammino

CASALE - Si inizia il 3 ottobre, al PalaFerraris, contro Pistoia, si chiude con Torino, secondo derby della stagione, dopo quello con Biella, alla quinta giornata. Jbm conosce il suo cammino in A2 nella regular season, che si concluderà il 10 aprile, prevista una sosta per le vacanze di Natale, fino al 2 gennaio, data dell'ultima di andata, e a metà merzo per la fase finale della Coppa Italia.

"Dare un giudizio è sempre complicato, quando mancano ancora così tante settimane e le squadre iniziano a lavorare adesso - sottolinea Giacomo Carrera, general manager di Jbm - I valori reali si scopriranno solo durante la stagione. Nelle prime giornate affronteremo avversarie importanti, lavoreremo per arrivare pronti al debutto, con la speranza di non avere troppi problemi fisici come è successo, invece, l'anno scorso"

Carrera ci tiene a far rilevare che "nella composizione dei gironi non si è seguita una logica oggettiva, basandosi invece su dinamiche diverse e soggettive all’interno del Consiglio di Lega".

Sette volte insieme al Derthona

Altra nota 'stonata', in ben sette giornate su 13 ci sarà concomitanza con Bertram Derthona che, nella sua prima stagione in A, utilizza il Palaferraris. E, quindi, alcune date, di Casale, potrebbero variare. "Dovremo organizzarci per trovare le giuste soluzioni. Peccato, perché sarebbe stato bello avere una partita a settimana a Casale tra serie A e serie A2 ma purtroppo non è stato possibile per oltre la metà dei turni".

Il dato positivo è il pubblico. "Finalmente torniamo a giocare davanti ai nostri tifosi: faremo di tutto per entusiasmarli e renderli orgogliosi della squadra. Il loro calore è fondamentale".