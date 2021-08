Ponzone, acqua di nuovo potabile

PONZONE - In base ai risultati del nuovo campionamento, effettuato ieri dai tecnici di Amag Reti Idriche in località Cimaferle di Ponzone, l'azienda comunica che l’acqua potabile di tutte le utenze domestiche della zona torna ad essere utlizzabile per uso alimentare e naturalmente per tutte le altre attività.

“Il valore del parametro ‘batteri coliformi a 37°’ risulta essere conforme alla normativa vigente", evidenzia una nota di Reti Idriche. I tecnici continueranno ad effettuare periodici monitoraggi e il riscontro di eventuali anomalie sarà immediatamente comunicato alla popolazione.