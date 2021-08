Hsl, i nuovi firmano un tris

TORTONA - Si presentano bene i nuovi acquisti di Hsl Derthona: nella prima uscita dopo quattro giorni di lavoro è 3-0 al San Domenico Savio, che giocherà nell' Eccellenza piemontese, nel girone con Acqui e Castellazzo.

Per la squadra di Zichella a segno Cherif Diallo, Matteo Saccà e Simone Casagrande. Il tecnico ha utilizzato tutti gli elementi a disposizione, anche Hervé Otelé, ala sinistra franco - camerunense, ultimo, per ora, a firmare per i leoni. Che, dopo un paio di giorni di pausa, riprenderanno la preparazione: prosdsmo impegno sabato 21, dalle 20, al 'Pedemonte' di Gavi, seconda edizione del Memorial Lorenzo Traverso, con Gaviese e Vogherese.

Il Casale ha concluso la settimana di ritiro a Chiusa Pesio, in cui sono stati provati alcuni giocatori, under ma non solo, per completare la rosa a disposizione di Marco Sesia. Che, da martedì 17, proseguirà il lavoro al 'Bianchi', con altri nuovi elementi in tutti i reparti. Per il momento gli over che hanno firmato sono Gianola, Mbaie, Ben Asr, Levecque e Forte, e gli under Pitarresi, Paloschi, Giacchino