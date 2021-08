Alessandria pronta alla ribalta della A

ALESSANDRIA - A leggere il valore, attuale, delle rose di Parma e Monza si sarebbe potuto scommettere sul passaggio del turno, in Coppa Italia, delle due grandi favorite della B. Invece il calcio giocato, almeno in questa fase, è altro dall'almanacco Panini: i ducali dominati, in casa, dal Lecce, 3-1, successo tutto meritato per la squadra di Baroni, che i Grigi affronteranno alla quarta giornata, già in palla e con grandi contenuti tecnici (nonostante l'uscita di Mancosu), e i brianzoli sconfitti (3-1) dal Cittadella, esempio di come il consolidamento sia una garanzia e un valore aggiunto. Fa più fatica il Benevento, solo ai supplementari contro la Spal e dal dischetto (2-1), il Pisa cade a Cagliari(3-1), ma con segnali di crescita nella ripresa.

Domani, alle 21, al 'Ferraris' (dirige Colombo di Como) una gara da affrontare provando ad aggredire l'avversario. Che non avrà l'ex appena arrivato: Manuel De Luca, attaccantem svincolato dal Chievo, ha firmato un contratto con la Sampdoria, ma finirà nelle prossime ore, in prestito al Perugia. Per Roberto D'Aversa, tecnico dei blucerchiati, "la testa della squadra è solo sui Grigi. Che arriveranno a Genova ancora con l'entusiasmo per la promozione. Teniamo molto alla Coppa, come il nostro presidente Ferrero".

Anche Longo ci tiene, pur con l'emergenza nella rosa e alcune scelte obbligate, su cui influirà anche il debutto in campionato sei giorni dopo. Oggi alla Michelin rifinitura, anche per valutare le condizioni degli acciaccati, anche se è improbabile il recupero di chi è fuori dal ritiro, dalla trasferta a Padova o, come per Marconi e Mantovani, dall'amichevole con l' Atalanta. Dall'infermeria uscirà Alessandro Macchioni, ma per andare a giocare in C, alla Pro Vercelli.