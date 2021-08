"Bollite ancora l'acqua: tra due giorni i risultati degli esami"

PONZONE - Non rientra l'emergenza idrica a Ponzone. Stamani i tecnici dell'ASL, in collaborazione col personale dell'Amag, hanno provveduto a fare i rilevi sulle fonti contaminate attenzionate nei giorni scorsi. "Ci vorranno dei giorni prima dell'esito degli esami. Rimane in vigore l'ordinanza: bollite l'acqua per uso alimentare", intima il sindaco di Ponzone Fabrizio Ivaldi. Il ritorno alla normalità sarà comunicato a tutti dal personale della protezione civile di Acqui Terme che sta prestando assistenza alla popolazione.