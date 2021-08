Sampdoria - Alessandria, la sfida e il mercato

ALESSANDRIA - In palio c'è la sfida, nei 16esimi di Coppa Italia, con il Torino, che ieri sera ha setntato non poco a battere la Cremonese, vittorioso solo ai rigori.

Ma Sampdoria - Alessandria è una partita (ore 21, diretta su Italia 1) in cui si mescolano passato, presente e futuro. Il passato ufficiale più recente è la partita giocata dieci anni fa, 14 agosto 2011, i Grigi ripiombati in C2 per il tentato illecito di Veltroni che solo ai supplementari si erano arresi (3-2) ai blucerchiati, con la 'gabbia' del settore ospiti protagonista di un tifo da serie A.

I ballottaggi di D'Aversa

Il presente è la gara di questa sera: Roberto D'Aversa, tecnico della Samp, allontana dalla testa dei suoi pensieri di campionato e ha qualche dubbio, in difesa e in mezzo. Dietro in quattro per due maglie da centrali, uno tra Murillo e Chabot e uno tra Alex Ferrari e Colley. I due mediani favoriti sono Ekdal e Thorsby, ma anche Silva ha chance. In avanti Quagliarella terminale e un tridente alle spalle, con Candreva a destra, Gabbiadini al centro e, a sinistra, uno tra Jankto e Damsgaard, con il primo favorito sul danese.

Longo, scelte quasi imposte

Per Moreno Longo alcune scelte sono imposte dal lungo elenco di indisponibili. Difesa obbligata, perché sono fuori Prestia, Mantovani, Bellodi, Di Gennaro, Sini e Macchioni (in partenza), con Benedetti a destra, Cosenza al centro (l'anno scorso, in amichevole, un po' di ruggine con Quagliarella) e Parodi a sinistra. In mezzo il dubbio è su chi farà coppia con Casarini, con Ba in vantaggio su Giorno. In attacco Orlando a destra e Arrighini a sinistra, ballottaggio tra Eusepi e Corazza, perché Marconi sta provando a rientrare per Benevento e questa sera è solo spettatore.

Palombi per l'attacco

L'Alessandria deve ancora aggiungere e, per l'attacco, Simone Palombi è un obiettivo forte. La punta centrale, che gioca anche più largo, proprietà Lazio, classe 1996, ha già molte stagioni in B. L'anno scorso a Pisa (ritroverebbe Marconi) e, prima alla Cremonese, alla Salernitana, al Lecce e alla Ternana. La società grigia, che può cedere Alessandro Macchioni alla Pro Vercelli, ora è in vantaggio su Ascoli e Perugia.

Le formazioni di oggi

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Berezynski, Murillo, Ferrari, Augello; Ekdal, Thorsby; Candreva, Gabbiadini, Jankto; Quagliarella. All.: D'Aversa

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Benedetti, Cosenza, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba, Beghetto; Orlando, Eusepi, Arrighini. All.: Longo

ARBITRO: Colombo di Como