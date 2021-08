Novi Ligure, rinviato il funerale di Irene Spinso

NOVI LIGURE - È stato rimandato a data da destinarsi il funerale di Irene ‘Tati’ Spinso, previsto e annunciato con manifesti funebri affissi in città per le 9.30 di oggi nella chiesa della Collegiata a Novi Ligure.

A quell’ora molti concittadini si sono recati in piazza Dellepiane per dare l’ultimo saluto alla discendente di una nota famiglia novese, scomparsa a quanto sembra per colpa di un ictus.

Il padre Daniele Spinso ha però presentato un esposto ai carabinieri di Novi Ligure chiedendo di effettuare accertamenti sul corpo della figlia per verificare se il malore possa essere stato causato dal vaccino anti-Covid che, evidentemente, la donna aveva ricevuto da pochi giorni. Di conseguenza, il magistrato ha ordinato di annullare il funerale per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

Irene Spinso viveva in città con il compagno Ivano ed era figlia di Daniele, imprenditore che negli ultimi anni impegnato all’estero, e di Anna Ferrarese, titolare di un’agenza immobiliare e discendente di una nota famiglia di costruttori edili.