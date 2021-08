Vaccini: oggi in Piemonte somministrate quasi 16mila dosi

ALESSANDRIA - Sono 15.807 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 4.591 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 1.927 i 12-15enni, 4.852 i 16-29enni, 2.502 i trentenni, 2.194 i quarantenni, 1.671 i cinquantenni, 1.117 i sessantenni, 404 i settantenni ,231gli estremamente vulnerabili e 155 gli over 80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.294.320 dosi (di cui 2.373.821 come seconde), corrispondenti al 92,5% di 5.723.980 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è inferiore a quella di ieri perché comprende i caricamenti delle nuove dosi di Pfizer.

Pre-Report settimanale Ministero Salute

Nella settimana 9-15 agosto, in Piemonte, il numero dei nuovi casi segnalati risulta in crescita rispetto alla settimana precedente. La percentuale di positività dei tamponi resta al 2%, mentre l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi decresce passando da 1.35 a 0.99. Il tasso di occupazione dei letti in terapia intensiva cresce da 1% a 2%, mentre resta stabile al 2% quello dei posti letto ordinari. Aumentano i focolai attivi, i nuovi focolai e il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note. Il valore dell’incidenza e il numero dei ricoveri ancora contenuti concorrono favorevolmente a mantenere la nostra regione in zona bianca.