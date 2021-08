Il covid ferma Marescalco. Ma non il Grigi club

ALESSANDRIA - Il più amareggiato è lui, Ciccio Marescalco. "In ospedale a Pescara, dove ero per alcuni controlli, mi hanno fatto il tampone e sono risultato positivo al covid. Sto bene, ma sono in quarantena. Il 28 e 29 agosto non potrò essere con voi, ma arriverò molto presto".

La 'due giorni' organizzata dai Commercianti del Cristo,. con la collaborazione di Museo Grigio e il patrocinio del Comune, slitta a nuova data, ma un appuntamento resta: l'inaugurazione del Grigi club Ciccio Marescalco, alla Soms del Cristo (corso Acqui 198), confermata per domenica 29, alle 18. "Invitiamo tutti i tifosi: ci sarà il taglio del nastro - sottolineano i rappresentanti dell'associazione dei commercianti del Cristo e i promotori del club - con sorprese, anche video inediti, e molti gadget creati per l'occasione". Martedì 24, alle 21, sempre alla Soms, riunione dei soci e di chi si candida per il direttivo, che sarà eletto in quella occasione e che si presenterà il 29.

"Ci siamo sentiti telefonicamente con Ciccio, per trasmettergli gli auguri di tutti noi. Stiamo valutando nuove date per l'apericena a Ortincontra e la festa con gli ex compagni, dirigenti dell'Alessandria, le 'voci' che hanno raccontato i suoi gol e gli autori degli inni, Franco Rangone e Claudio Damiani. Gli eventi con Marescalco potrebbero essere collocati a inizio ottobre, nella settimana dedicata alla Festa del Cristo". Ma il club sarà subito operativo e alla Soms saranno trasmesse tutte le partite dell'Alessandria