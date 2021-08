Ravetti: "Scritta offensiva, ma non mi faccio intimidire"

CASTELLAZZO - Quando, questa mattina, è uscita da casa per salire in auto, Domenico Ravetti, consigliere regionale Pd, ha trovato una sorpresa poco piacevole: sul vetro anteriore una scritta "Uomo di m....".

Ravetti ha segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine. "Mi è stato consigliato di sporgere denuncia, ma in questo momento ho deciso di non farlo. Mi auguro che sia solo una goliardata, di pessimo gusto, senza seguito. Se ci dovessero essere altri episodi mi tutelerò".

Ravetti non sa spiegarsi il motivo del gesto, né, tantomeno, ha sospetti sull'autore o sull'autrice. "Potrebbe essere qualcuno a cui ha dato fastidio il mio intervento contrario all'ipotesi di una eventuale lista unica per le prossime elezioni amministrative in paese. Può essere qualcuno a cui non piace il fatto che sono uomo di sinistra, che non fa favori né crea vantaggi a chicchessia. So che, però, c'è vigliaccheria in chi sceglie la notte per colpire: lascerò sempre la mia macchina allo stesso posto. Non mi faccio certo intimidire".