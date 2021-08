Alessandria piange Romana Fasolo, docente e sindacalista, scomparsa ieri in ospedale dopo un breve periodo di degenza: nata a San Giustino in provincia di Perugia, laureata in Lettere e filosofia all'Università di Firenze, nel 1962 arriva ad Alessandria e insegna Lettere al 'Vinci' e al 'Manzoni'.



Negli anni '80 diventa preside della scuola media 'Cavour' ma è stata anche tra i fondatori della Uil scuola nazionale, dirigendone la sede provinciale di Alessandria e facendo parte anche degli organismi centrali della Uil. Suo, ad esempio, è il progetto "150 ore", volto a dare la licenza media per lavoratori adulti.

Sempre socialista - nel Psdi, nel Psi e nello Sdi - ha ricoperto pure incarichi di Direzione Nazionale.