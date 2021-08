Amag Ambiente, sabato riaprono i centri di raccolta

ALESSANDRIA - Amag Ambiente comunica che è già ripresa la raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti e che da sabato mattina 28 agosto riaprono a pieno regime tutti i Centri di raccolta differenziata, ovvero Alessandria (viale Michel 44 Alessandria e via IV Martiri 133 – direzione Casalbagliano), Felizzano (strada comunale dei Boschi), Frugarolo (via Casal Cermelli) e Sezzadio (strada comunale via della Piana).

Il servizio era stato sospeso la scorsa settimana, a seguito dell’incendio che ha interessato l'impianto di Aral Spa nel pomeriggio di sabato 14 agosto.