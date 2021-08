Commercialista muore una settimana dopo l’incidente

SERRAVALLE SCRIVIA — E’ morta nella tarda serata di ieri all’ospedale di Novi Ligure Rita Franzin, nota commercialista di Novi Ligure rimasta vittima venerdì scorso di un incidente stradale avvenuto a Serravalle. Abitava con la famiglia a Pasturana.

La professionista aveva 62 anni, da poco era in pensione. Viaggiava sull’auto condotta dal marito, che si è scontrata con un’altra vettura all’incrocio tra via Forni, via Palestro e via Roma nel centro storico del paese. Il marito è rimasto illeso, mentre lievemente feriti gli altri tre giovani dell’altra auto.

Le condizioni di Rita Franzin sono apparse subito gravissime, è stata soccorsa dalla equipe medica del 118 e trasportata all’ospedale con l’elisoccorso. La 62enne non ha più ripreso conoscenza e il suo cuore ha cessato di battere ieri sera. Era contitolare dello studio Eda, Elaborazione dati aziendali di Novi Ligure.

Oltre al marito lascia la figlia Federica.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente.