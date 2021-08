Ora è ufficiale: Fi si spacca, sei consiglieri se ne vanno

ALESSANDRIA - Ora è ufficiale: sei dei sette consiglieri di Forza Italia del Comune di Alessandria escono dal gruppo e costituiscono “insiemeALcentro”, un nuovo gruppo che trova spazio nelle fila del centrodestra e della maggioranza. La domanda è cosa succederà in seno alla Giunta Cuttica di Revigliasco, dove per gli 'azzurri' siedono il vicesindaco Davide Buzzi Langhi e ben due assessori, Monica Formaiano e Paolo Borasio.

In seguito a decisioni prese dall'alto dal partito e che non li hanno coinvolto democraticamente, Mauro Bovone, Stefano Foglino, Federico Guerci, Caterina Micò, Angela Maria Poggio e Maurizio Sciaudone escono dal partito. "La decisione di costituire “insiemeALcentro” - spiegano - non rappresenta un mero dissenso dalle posizioni politiche di Forza Italia, ma corrisponde a una linea politica divergente che è emersa nel corso del mandato e che coinvolge in modo coeso i sei consiglieri uscenti".

"Al centro del programma di “insiemeALcentro” restano - e prendono ancora più importanza - la città di Alessandria, dal centro storico alle periferie, così come l'ascolto della cittadinanza che troppo spesso si trova a subire le decisioni dell’Amministrazione. Inoltre sarà rilevante la sostenibilità, non solo ambientale, bensì quella sociale ed economica che sono così strettamente connesse l’una all’altra e che rappresentano l'unica strada che può portare Alessandria a diventare la città in cui i nostri elettori e non solo desiderano vivere, ma anche competitiva e accogliente".

"Questa scelta non facile - concludono - è quindi l'unica strada percorribile per non disattendere l'impegno assunto con i cittadini ed elettori".