Bertram cresce davanti a Sacchetti

VARESE - Di fronte al ct della Nazionale Meo Sacchetti, ospite di Varese, una prestazione in crescita della Bertram. Lo scrimmage con l’Openjobmetis si chiude con una sconfitta di misura nel punteggio (89-88), ma la Bertram di coach Marco Ramondino, seppure ancora rimaneggiata mostra progressi rispetto alla prima uscita.



La sfida è equilibrata per tutti i 40’. Tortona ancora senza i tre americani Wright, Cannon e Sanders, ma la squadra di coach Ramondino riesce ad essere comunque competitiva contro gli avversari che propongono Ale Gentile e l’ex Paulius Sorokas.

Punteggio sempre in bilico e partita che avanza senza strappi con le due squadre che giocano a viso aperto e segnano con buone percentuali. All’intervallo lungo Derthona avanti 40-41. Al rientro dagli spogliatoi i bianconeri provano ad allungare, sfruttando la vena offensiva di Daum, Mascolo e Filloy, prima di subire il sorpasso avversario in chiusura di frazione. Ultimo quarto in equilibrio. Nel finale punto a punto, i padroni di casa sono più freddi e s’impongono 89-88.

Galli: Buone soluzioni

L’analisi della gara nelle parole di Massimo Galli, vice di Ramondino. “Per me è sempre bello tornare a Varese, dove ho tanti amici, anche se ora sono avversari. Analizzando la gara, abbiamo giocato bene contro una squadra che ha avuto un inizio di gara migliore del nostro, prima del nostro rientro, avvenuto progressivamente con il passare dei minuti. Abbiamo trovato buone soluzioni su entrambi i lati del campo, nonostante fossimo nuovamente privi di tre americani. Questo scrimmage è un buon viatico in vista di prossimo impegno di lunedì quando la stagione inizierà ufficialmente”.



Domani torna in gruppo Chris Wright e i Leoni inizieranno a preparare il debutto in SuperCoppa di lunedì 6 settembre a casa di Trieste.

Openjobmetis-Bertram 89-88

(18-18, 40-41, 69-66)

Openjobmetis Varese: Kell 14, Gentile 18, Beane 9, Sorokas 9, De Nicolao 5, Wilson 13, Librizzi ne, Egbunu 10, Virginio ne, Ferrero, Jones 9, Caruso 2. All. Vertemati

Bertram Derthona: Trunic, Tavernelli 13, Filloy 20, Mascolo 21, Cattapan, Severini 3, Mobio, Daum 25, Cain 55, Macura 1. All. Ramondino