Ravetti e il caos in Fi: "Risiko per posti e poltrone"

ALESSANDRIA - Sul caos in seno alla maggioranza alessandrina interviene anche il consigliere regionale del Pd, Domenico Ravetti: "Osservo con attenzione e ne parlo con rispetto, ma si tratta pur sempre di un fatto pubblico che coinvolge la maggioranza che amministra la città di Alessandria. La partita nella dimensione regionale si gioca sull'uso dei fondi del Pnrr, sulla programmazione della logistica e sulle nuove vie di collegamento, sull'avanzamento del confronto inerente la realizzazione del nuovo ospedale, sulla gestione del ciclo dei rifiuti e la battaglia per evitare il termovalorizzatore, sulle strategie per rifondare la sanità nella nostra provincia".

Ravetti è netto: "Il mio giudizio politico sulla maggioranza cittadina è noto: assente ingiustificata. Mi preoccupa il fatto che all'assenza sui grandi temi ora si affianchi un conflitto interno finalizzato esclusivamente al risiko sull'occupazione di 'posti' o 'poltrone' (o come preferite chiamarli), che restituiscono purtroppo solo un quadro politico che provoca un senso di profonda tristezza".