'Sei giorni di enduro', muore pilota olandese

VARZI - Tragedia alla 'Six Days of Enduro', la più grande gara a livello mondiale di enduro in corso di svolgimento tra Lombardia e Piemonte, che interessa anche Val Curone e Val Borbera: nella tappa di trasferimento tra l'enduro test di Casanova Staffora e il Cross test di Bagnaria, terza e quarta prova della seconda giornata, ha perso la vita Arnold Staal, polita olandese della Ktm, del Mccz Club Team.

Dai primi riscontri sembrerebbe che a causare il decesso del cinquantenne centauro sia stato un malore e non un incidente. I soccorritori hanno ritrovato il suo corpo in una zona impervia, accasciato e senza vita accanto alla sua moto, che non presentava segni di impatto.

L'allarme è scattato intorno alle 20 di ieri, quando Staal non si è presentato al check point per la quarta prova. La federazione olandese ha avvertito la Federazione internazionale e l'organizzazione di gara (Isde) e immediatamente sono iniziate le ricerche, rese ancora più complicate dal buio e, anche dal territorio, perché la zona è raggiungibile solo a piedi o con motociclette. Il corpo senza vita è stato trovato poco dopo le 21.

L'olandese stava partecipando, con il suo moto club, alla categoria 'Club Team Award' e aveva disputato regolarmente il terzo test di giornata.

Accertamenti sono ancora in corso per stabilire la dinamica e le cause esatte. In un comunicato, la Federazione motociclistica internazionale, la Federazione italiana e l'organizzazione hanno espresso cordoglio e partecipazione ai familiari e agli amici dello sfortunato pilota.

La gara continua: già in questi minuti la prima prova della terza giornata.