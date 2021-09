Bruccini: "Alleniamo la velocità di pensiero"

ALESSANDRIA - Esperienza, tanta, al servizio della squadra e non è solo una questione di età: Mirko Bruccini è tornato al meglio, dopo un piccolo problema muscolare risolto. Il gioco lo vede e lo costruisce: l'apertura per Lunetta, dal cui assist è nato il primo gol contro il Genoa, lo conferma.

"Una buona partita, la vittoria con il Genoa fa morale. Aumenta la convinzione di avere i mezzi per fare bene anche contro squadre di categoria superiore. Un risultato e una prestazione che servono per preparare una partita molto importante, sabato prossimo, contro il Brescia, la prima davanti al nostro pubblico, un elemento, questo, che la rende ancora più speciale".

La condizione atletica, personale, per Bruccini c'è, "mi sono allenato con continuità, ho cercato anche di capitalizzare il turno di squalifica alla prima giornata per lavorare duro con i preparatori. Mi sento sempre più vicino alla forma migliore".

Contro il Genoa, soprattutto nel primo tempo, ritmo buono, anche rapidità nei cambi di gioco. "Stiamo allenando molto anche la velocità di pensiero. Questo ci chiede il mister, la capacità di cambiare gioco in continuazione, sfruttando molti gli esterni. Stiamo provando, anche contro il Genoa ci sono state un paio di situazioni in cui abbiamo messo bene in pratica questi principi. Su un cambio gioco è nato anche il primo gol. Dobbiamo abituarci a farlo più spesso, perché abbiamo le potenzialità per farlo".

Effetto Moccagatta

Grigi di nuovo nello stadio della promozione, anche con un rigore di Bruccini, due mesi e mezzo dopo quella notte. "Sensazione molto bella. Ma lo sarà ancora di più sabato con la gente: cercheremo di fare la miglior prestazione, perché sia noi, sia il pubblico del Moccagatta lo meritiamo. Il manto erboso è perfetto, la palla scorre bene: ci sono tutti i preusspsti per grandi partite".

Dopo una giornata di riposo, la squadra ricomincerà domani: una settimana intensa, verso la prima gara in B al Mocca dopo 46 anni