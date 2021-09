Gregucci dal campo al Campidoglio

ROMA - Scende in campo, ma non per difendere. Angelo Gregucci va all’attacco per conquistare un seggio in Campidoglio.

L’ex allenatore dei Grigi, ancora legato all’Alessandria fino al 2023, ha deciso di scendere in politica: è in una lista civica che sostiene Michetti, candidato sindaco per il centrodestra, in ticket con la magistrata Matone.

Per Gregucci un debutto e, anche, un nuovo, ennesimo derby, tra l’ex capitano della Lazio, ancora molto amato dai tifosi,e Ubaldo Righetti, campione d’Italia con la Roma di Liedholm, che ha scelto di appoggiare Gualtieri e il centrosinistra.