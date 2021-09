«Crociere in ripresa, la prossima stagione può essere regolare»

ALESSANDRIA - «I riscontri sono buoni, come del resto anche le sensazioni per il futuro. Abbiamo dovuto fare i conti con mesi complicati, ma ora il settore è in grande ripresa».

Si torna a viaggiare in crociera e Gianni Pilato, Sales Account Manager di Msc, traccia un bilancio positivo: «Dopo il lockdown, siamo stati i primi a ripartire, a partire dal 16 agosto 2020 e da maggio 2021 abbiamo iniziato una stagione che si è rivelata ricca di soddisfazioni: abbiamo sei navi nel Mediterraneo, una in Nord Europa, una nel Regno Unito e un’altra ancora a Miami. Prima della pandemia la flotta completa era di 19 unità, stiamo tornando lentamente a quei livelli, ma per il momento va benissimo così. In inverno copriremo le destinazioni tradizionali, dagli Emirati ai Caraibi, con la novità rappresentata dall’Arabia Saudita. La speranza concreta è di tornare a pieno regime con la primavera-estate 2022».

«Segnali importanti»

«Diciamo che il bilancio è piuttosto positivo, ammette Neri Baglione, di Cala Maior - anche se non sono svaniti del tutto gli elementi di preoccupazione che hanno caratterizzato il recente periodo. L’andamento, infatti, in qualche modo oscilla, siamo vincolati all’evoluzione del Covid. Certo, i segnali importanti, i riscontri sono sicuramente buoni e speriamo che possano migliorare ulteriormente. Non ci siamo mai fermati neanche nel periodo delle fasce di rischio a colori, rispettando tutti i protocolli e le misure anti contagio, mettendo al primo posto la sicurezza di ospiti, ma anche del personale a bordo. La stagione primavera-estate è stata soddisfacente, ora la speranza principale è che quantomeno si stabilizzi la situazione legata alla pandemia. Ora i viaggi nel Mediterraneo si riducono, ma puntiamo forte sulle destinazioni invernali. Con i Caraibi in testa».

