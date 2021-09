Arriva Trento. Bertram a caccia di conferme

TORTONA – Dopo lo squillo di Trieste, dove Bertram ha debuttato nella Discovery + Supercoppa 2021 con una convincente vittoria, la squadra di coach Marco Ramondino debutta al PalaFerraris di Casale Monferrato contro la Dolomiti Energia Trento nella seconda gara della manifestazione.

Seconda verifica

Il primo atto è stato convincente. Adesso la squadra deve continuare e confermare le cose buone mostrate al debutto. Di fronte ad un avversario nuovo – che ha riposato due giorni in più – sarà importante recuperare energie e lavorare sugli aspetti che ancora vanno messi a punto.

In questa fase iniziale della stagione, giocare ogni due giorni, può essere compliecato. Ramondino dovrebbe avere a disposizione gli stessi uomini dell’Allianz Dome. Sanders è finalmente arrivato a Tortona e sta svolgendo le visite mediche. Jalen Cannon invece sta lavorando col preparatore per ricondizionarsi. Entrambi potrebbero tornare a disposizione per la sfida di ritorno in programma domenica con Trieste.

Mini abbonamenti per la SuperCoppa ancora disponibili sia al PalaCamagna che sul sito di vivaticket. Possibile anche acquistare singoli biglietti per la partita (QUI LE INFORMAZIONI).

"Tortona rivelazione"

La Dolomiti Energia Trento (QUI IL ROSTER COMPLETO) ha perso all’esordio nella competizione subendo in casa da Trieste 94-83. La squadra di coach Lele Molin proverà a mostrare un’altra faccia basandosi sulla vena mostrata da Cameron Reynolds (23 punti a referto) e Andrea Mezzanotte. L’esperto tecnico dell’Aquila introduce così la partita. "Affrontiamo Tortona,una formazione che si candida ad essere una squadra rivelazione visto che al gruppo che ha conquistato la promozione in Serie A ha aggiunto giocatori di valore e molto esperti, che si stanno già inserendo con facilità nel gruppo di coach Ramondino. Abbiamo lavorato bene in questi giorni, Williams è un po' più inserito: vogliamo fare meglio, nelle cose fondamentali da cui non possiamo prescindere".

Probabili quintetti

Tortona: G – Ariel Filloy, G – Bruno Mascolo, F – JP Macura, F – Mike Daum, C – Tyler Cain

Trento: G – Diego Flaccadori, G – Wesley Saunders, F – Cameron Reynolds, F – Jordan Caroline, C – Johnathan Williams

BERTRAM DERTHONA - DOLOMITI ENERGIA

Dove: PalaFerraris, Casale Monferrato.

Quando: stasera, 8 settembre, ore 21.

Dove vederla: streaming in abbonamento su Discovery + ed Eurosport Player