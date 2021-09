Alessandria - Brescia, moduli a confronto

ALESSANDRIA - L'ultima volta tra Alessandria e Brescia è stato un pareggio: 20 aprile 1975, 1-1, per i Grigi a segno Gigi Manueli, ben disposta a cedere, domani, questo 'primato' ad altri. I precedenti sono a favore della formazione di casa: su 60 incontri ufficiali, tra campionato e Coppa Italia, 27 successi (e 20 sconfitte e 13 pareggi) e al Moccagatta, tra A e B, 19 vittorie contro 3 sole delle 'Rondinelle'.

Longo non svela le mosse, almeno un paio di ballottaggi ci sono. In avanti Chiarello favorito su Orlando e Corazza su Marconi, in mezzo la coppia Casarini - Ba è quella più quotata, dietro non si cambia rispetto al primo tempo con il Genoa.

Inzaghi sceglie Bajic

Pippo Inzaghi, che confessa di temere un po' l'ambiente, sostiene che non ha fatto ancora tutte le scelte, ma è pretattica, perché la squadra non dovrebbe canbiare rispetto alle prime due vittorie, riportando Bertagnoli al suo ruolo di centrocampista a sinistra, mentre Mateju torna a destra della linea, a quattro, di difesa. In mezzo Bisoli si riaccomoda in panchina, perché le altre due maglie sono di Léris e di van de Looi. In attacco il candidato oggi quasi unico è Bajic, con Tramoni e Jagiello alle spalle. Palacio parte ancora dalla panchina, come anche Moreo

Alessandria - Brescia: così allo stadio Cancelli aperti domani dalle 12.30. Risolto il problema dei biglietti

Mustacchio, l'ex mancato

Un 'quasi ex' della partita è Mattia Mustacchio, bresciano di Cologne, che nel settore giovanile ha fatto tutto il percorso. Al momento di provare la B, ma a 18 anni, la società aveva sceltodi mandarlo in prestito. Però il numero 17 dei Grigi sembra avere un conto aperto: è la squadra contro cui ha segnato di più, tre reti

Per l'11 settembre

Domani saranno vent'anni esatto dall'attacco alle torri gemelle a New York: anche Alessandria e Brescia, e tutti il pubblico, alle 14.46, l'ora esatta in cui due aerei sono entrati dentro i due grattacieli, ascolteranno un messaggio affidato allo speaker.

"Che voglia di Moccagatta. E dei nostri tifosi" Infermeria quasi vuota, resta fuori solo Prestia. "Far crescere i singoli per migliorare la prestazione della squadra"

Le probabili formazioni

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio Cassrini Ba, Beghetto; Chiarello, Corazza, Palombi. A disp.: Crisanto, Russo, Lunetta, Marconi, Arrighini, Benedetti, Bruccini, Orlando, Pierozzi, Palazzi, Bellodi, , Milanese, Kolaj, Celesia. All.: Longo

Brescia (4-3-2-1): Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac; Léris, van de Loi, Bertagnoli; Jagiello, Tramoni; Bajic. A disp.: Linnér, Papetti, Huard, Karacic, Bisoli, Cavion, Labojko, Spalek, Skrabb, Olzer, Moreo, Palacio. All.: Inzaghi

Arbitro: Fourneau di Roma 1

Assistenti: Di Gioia di Modena, Di Giacinto di Teramo, quarto ufficiale Angelucci di Foligno. Var Banti di Livorno, assistente bar Rocca di Catanzaro