Castellazzo Soccorso, il centro vaccini è aperto

CASTELLAZZO - Martedì scorso ha chiuso l'hub per i vaccini in paese, e la palestra, che lo ha ospitato, sarà presto riconsegnata alle scuole e alle associazioni sportive del paese.

Ma Castellazzo Soccorso continua la sua attività: l'Asl ha autorizzato l'apertura di un centro vaccinale nella sede principale, in via Pietro Caselli 69, zona Micarella, dove questa mattina è stato inaugurato e sarà operativo tutti i lunedì e venerdì, dalle 9 alle 13.

"Senza obbligo di prenotazione - spiega Francesco Zanini, il presidente - L'Asl ha ritenuto di mantere un presidio territoriale per un'area in cui vivono 15 - 20mila persone". In questo momento sono disponibili 50 dosi di Pfeizer, "valuteremo in base anche alle presenze. Ci teniamo a ringraziare l'amministrazione comunale di Castellazzo, il sindaco, i medici, gli infermieri, gli amministrativi, tutti i volontari, le associazioni e la Protezione Civile per l'impegno in questi mesi. Grazie a Giampiero Varosio, Debora Banco ed Enrico Barberis. Questo - insiste Zanini - significa essere squadra"