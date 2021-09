Bertram ok a Trento, percorso netto

TRENTO - Percorso netto per la Bertram. A Trento arriva la quarta vittoria nelle quattro partite del girone (64-75). Un girone di Supercoppa impeccabile per la squadra di coach Marco Ramondino che a Trento gioca un’altra buona partita e legittima una storica qualificazione alla fase finale della SuperCoppa. Con i Leoni anche Sassari, Venezia e Treviso escono dai gironi ed incroceranno alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno le già qualificate Milano, Virtus Bologna, Pesaro e Brindisi. Per Tortona sfida da brividi sabato alle ore 21 contro i campioni d'Italia della Virtus Bologna.

Strappo in avvio

A Trento basta il primo quarto alla squadra bianconera per incanalare il match. Con la difesa e con l’intensità la Bertram chiude sul 16-4 il primo periodo creando una separazione che i padroni di casa non riusciranno più a colmare. Grande protagonista realizzativo nella prima parta Tyler Cain, autore di 10 punti. Sarà il centro bianconero con il “solito” Mike Daum a dominare il tabellina di serata a fine gara. 16 punti per Cain con 8 rimbalzi, 17 per Daum con 8 rimbalzi. Da sottolineare anche i 5 assist di Wright che stavolta si dedica più a compagni. La Bertram tiene con solidità in mano la partita. Trento ricuce fino al -6 (53-59) con Bradford, ma i Leoni - che Ramondino schiera anche con il quintetto dell’A2 - chiudono la porta senza ansie. Vince Tortona 75-64.

Coach Ramondino al termine della gara è giustamente soddisfatto: ʺNon ci aspettavamo questo inizio di stagione in termini di produttività: di questo siamo molto contenti. Fare risultato anche in trasferta è importante, soprattutto in una gara che potevamo impostare meglio e in cui ci sono stati alti e bassi. La capacità dei ragazzi di fare le giocate giuste in attacco e in difesa anche oggi è un aspetto estremamente positivo che ci dobbiamo tenere strettoʺ.

DOLOMITI ENERGIA- BERTRAM 64-75

(4-16, 23-39, 45-57)

Dolomiti Energia Trento: Bradford 13, Williams, Reynolds 12, Forray, Flaccadori 6, Saunders 6, Ladurner 2, Caroline 23, Mezzanotte , Conti 2. N.e.: Morina, Dell’Anna. All. Molin

Bertram Derthona: Filloy 6, Wright 4, Tavernelli 2, Mascolo 6, Cannon 6, Sanders 6, Severini, Daum 17, Cain 16, Macura 8. N.e.: Mobio. All. Ramondino