La Bertram a Trento pensando alla Virtus

TORTONA – Qualificazione centrata. Storica, inattesa, per la Bertram Derthona che stasera a Trento (ore 20.30) chiude il girone di qualificazione con la gara di ritorno con la Dolomiti Energia (battuta all’andata 81-72). Per la squadra di coach Marco Ramondino un test di preparazione in vista della Final Eight di Bologna del prossimo fine settimana.

A punteggio pieno

La soddisfazione, societaria e di squadra, per il risultato conseguito e la voglia di proseguire alla ricerca della forma e dei meccanismi migliori. Marco Ramondino incassa il primo posto nel girone confermando che le sue squadre partono sempre bene (nel 2019 successo nella Supercoppa di A2) e mostrano da subito convinzione e solidità. Una prima positiva risposta agli interrogativi sull’impatto con il livello della nuova categoria la squadra l’ha fornita. Adesso serve crescere, consolidare e inserire via via i pezzi del puzzle. Da questo punto di vista incoraggia l’inserimento di Chris Wright in quintetto e la sua dimostrazione di poter essere (vedi successo con Trieste) se serve anche un realizzatore. Importante anche il ritorno di Jalen Cannon e Jamarr Sanders che hanno rimesso piede in campo con buon impatto. Contro Trieste Ramondino ha riproposto il quintetto dell’A2 che ha mostrato di trovarsi a meraviglia. Una base di conoscenze da infondere nel resto della squadra. Nel Derthona ancora assente Riccardo Cattapan alle prese con l’infortunio caviglia-ginocchio.

Trento ancora a secco

La Dolomiti Energia Trento è ancora a caccia della prima vittoria nel girone. La squadra di coach Lele Molin ha perso in volata con Trieste e resta a 0 punti in classifica. In vista del campionato la squadra di Cameron Reynolds e Diego Flaccadori vuole mostrare progressi e battere un colpo. Aquila annunciata al completo.

DOLOMITI ENERGIA- BERTRAM DERTHONA

Dove: BML Group Arena, Trento.

Quando: stasera, 14 settembre, ore 20,30.

Dove vederla: streaming in abbonamento su Discovery + ed Eurosport Player