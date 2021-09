Alessandria avanti in Coppa Italia

REGGIO EMILIA - Avanti in Coppa Italia. La Primavera2 dell'Alessandria si prende subito la rivincita dopo il ko all'esordio in campionato e nel preturno vince in casa della Reggiana, 4-3, al termine di 120' rocamboleschi ed emozionanti.

Padroni di casa in vantaggio al 5' con Lami, i Grigi pareggiano al 13' con Piccardo. Al 39' della ripresa Lucco firma il sorpasso, ma in pieno recupero Fermi fissa il finale sul 2-2. Supplementari e la squadra di Matteo Abbate va in fuga, con la doppietta di Suppa, al 6' del primo overtime e al 5' del secondo. La Reggiana accorcia due minuti dopo con Pietrelli, ma il fortino alessandrino resiste.

Ora c'è il Genoa, mercoledì 22, in casa dei rossoblù, che sono in Primavera1.

In campionato, invece, l'Alessandria giocherà la prima in casa sabato, a Cento Grigio, contro il Pordenone: fischio d'inizio alle 11.