La Bertram chiude il sabato in televisione

BOLOGNA - La LBA ha definito la programmazione televisiva della fase finale della Discovery+ Supercoppa che si disputerà presso l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). La Bertram chiuderà il programma dei quarti di finale di sabato prossimo 18 settembre, alle ore 21 affrontando i padroni di casa e campioni d’Italia della Virtus Bologna.

Programma della Final eight

Quarti di Finale, sabato 18 settembre. Carpegna Prosciutto Pesaro – Umana Reyer Venezia, ore 12 visibile su Discovery+; Happy Casa Brindisi – Banco di Sardegna Sassari ore 15 su Discovery+; A/X Armani Exchange Milano – Nutribullet Treviso Basket, ore 18 Eurosport 2 e Discovery+; Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona Tortona, ore 21 su Eurosport 2 e Discovery+.

Semifinali in programma lunedì 20 settembre. Vincente Brindisi/Sassari – Vincente Milano/Treviso, ore 18 DMAX - Eurosport 2 e Discovery+; Vincente Pesaro/Venezia - Vincente Virtus/Tortona, ore 21 DMAX - Eurosport 2 e Discovery+.

Finale, martedì 21 settembre, ore 21, trasmessa su DMAX - Eurosport 2 e Discovery+

Biglietti in sede

Per agevolare i propri tifosi nell’acquisto dei tagliandi il Derthona ha predisposto la vendita presso la segreteria del PalaCamagna a partire dalla mattinata di oggi, mercoledì 15 settembre, fino a venerdì 17 settembre. Sarà possibile comprare il mini abbonamento – valido per due partite – nei seguenti orari: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. I tagliandi per assistere ai quarti di finale sono acquistabili anche sul sito di Vivaticket. Per informazioni telefonare al numero 0131 868803, oppure scrivere una mail a segreteria@derthonabasket.it