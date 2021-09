Novipiù, scatto verso la Final eight

CASALE MONFERRATO - La Novipiù batte anche Urania Milano (79-72) e fa un passo deciso verso la qualificazione alla Final eight di Supercoppa. Partita battagliata con Milano che la Jbm vince con merito con un Williams (14 punti, 3 rimbalzi e 3 assist) già leader. Ancora spaesato invece l’altro Usa Hill-Mais appena arrivatto. Sabato a Torino contro la Reale Mutua si decide il passaggio dl turno. Discreto il pubblico che ha vinto l’infrasettimanale e la concomitanza con la Champions League per riabbracciare la squadra dopo un lungo distacco forzato.



Grande equilibrio

Primo quarto subito a buon ritmo. Errori da entrambe le parti ma partita che si fa apprezzare per l’agonismo (subito attivo Leggio). Milano in attacco si appoggia sul duo Bossi-Thomas. Casale risponde di squadra e manda a referto sei giocatori. Al primo stop Milano avanti di 2 sul 20-18. Nella seconda parte di frazione esordio assoluto in canotta rossoblù per il nuovo americano Xavier Hill-Mais.

Equilibrio anche nella seconda frazione. Valentini affida spesso i compiti di regia a Williams anche perché Fabio va a corrente alternata. Casale mette il naso avanti in due occasioni ma non riesce a chiudere in difesa, mentre Milano trova buoni canestri da Piunti e Montano. Break di Okeke nel finale di parziale (8 punti per lui). La schiacciata di Penny Williams scuote il palazzo e manda le squadre al risposo sul 38-35.

Show di Aaron Thomas nella terza frazione. L’americano dell’Urania, il giocatore più talentuoso in campo, segna 11 punti in 10’ e raggiunge il ventello personale. La Jbm risponde in modo più corale guidata da Williams (10 punti) e da un Fabio Valentini che cerca di rimettersi in partita. Si mette in evidenza anche il giovane aggregato Trunic. Casale prende il comando, non scappa, ma chiude al 30’ (canestro di un buon Leggio) su un incoraggiante +7 (62-55).

Si alza l’intensità delle difese nell’ultima frazione. E la partita resta aperta e combattuta. Milano non ci sta ad arrendersi. La frazione gira a contatto. Casale prova la spallata con la tripla di Luca Valentini del +8 (73-65) a 4’ dalla sirena. Casale tiene ed entra negli ultimi 2’ avanti 77-69. Da qui in avanti si sbaglia da una parte e dall’altra. Jbm per chiudere, Milano per rientrare. Segna Sarto che spinge i suoi verso la vittoria. La Novipiù taglia il traguardo sul 79-72.



NOVIPIU'-URANIA 79-72

(18-20, 38-35, 62-55)

Urania Milano: Walley 9, Piunti 9, Bossi 10, Montano 7, Paci, Pesenato 4, Thomas 29, Gravaghi 2, Abega, Cipolla 2. N.e.: Valsecchi, Cavallero. All. Villa

Novipiù JB Monferrato: F. Valentini 13, Williams 14, Sarto 10, Leggio 9, Martinoni ,7 Okeke 11, L. Valentini 7, Hill-Mais, Trunic 8, Sirchia. N.e.: Lomele, Formenti. All. A. Valentini