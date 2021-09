Casale, partenza sprint

CASALE MONFERRATO - Comincia con una vittoria 3-0 il campionato del 'nuovo' Casale: i ragazzi di Sesia demoliscono già nel primo tempo l'Rg Ticino con tre reti in mezz'ora che di fatto chiudono la gara, poi nella ripresa gestiscono al meglio il possesso palla attendendo il fischio finale senza premere per non rischiare infortuni.

Una partenza a razzo

Nonostante l'assenza dall'inizio di Silvestri in difesa e di Ricciardo in attacco, entrambi ancora in ritardo di preparazione, i nerostellati partono alla grande e su un erroraccio del portiere ospite che sbaglia la rimessa riescono a portarsi in vantaggio con Candido che sfrutta al meglio l'occasione mettendo palla in gol da una quarantina di metri nella porta vuota. Un fallo di Baiardi poco dopo la mezz'ora su Candido viene poi sanzionato con il calcio di rigore che lo stesso numero 10 trasforma con un tiro centrale che spiazza Olivetto. L'Rg Ticino sbanda paurosamente, il Casale continua a premere e trova anche la terza rete con Rossini bravo a girare in rete un cross di Pontinella dalla sinistra.

Gestione del risultato

La ripresa vive ovviamente nel segno del risultato del primo tempo e si vede sempre una squadra solida tatticamente e fisicamente che gestisce al meglio il triplo vantaggio: Dadone non corre mai pericoli seri e anzi arrivano occasioni per il poker come il tiro alto di Giacchino al 18' da fuori area o come il suggerimento di Rossini per Leveque che però spreca tutto tirando sul portiere al 33'. Pubblico molto entusiasta con quasi 600 presenti fra cui l'ex presidente Coppo: il Casale non ha tradito le aspettative dei tifosi e ora c'è molta attesa per la partita infrasettimanale a Montjovet contro il Pont Donnaz e per la prima trasferta stagionale sul campo del Sestri Levante.

CASALE - RG TICINO 3-0

MARCATORI: pt 7' Candido, 27' Candido rig., 33' Rossini

CASALE (4-3-3):Dadone, Gilli (37' Silvestri), Gianola, Casella, Mullici, Palermo, Martin, Continella (30'st Brevi), Candido (30'st Leveque), Rossini (38'st Ricciardo), Giacchino (38'st Juricic). A disp. Cozzella, Forte, Vicini, Guarino. All. Sesia

RG TICINO: Olivetto, Colombo, Baiardi, Arcidiacono, Rosato, Sorrentino, Kambo, Bugno (26'st Battistello), Pavesi (9'st Libertazzi), Bedetti (26'st Ogliari), Napoli (18'st Roveda). A disp. Bianco, De Angeli, Della Vedova, Zaffiro, Torin. All. Celestini

ARBITRO: Paccagnella di Bologna