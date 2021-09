Alessandria, dal Pnrr 5 milioni per scuole e strade

ALESSANDRIA - Nuovi fondi in arrivo nelle casse di Palazzo Rosso, da parte del Ministero degli Interni e con fondi derivanti dal Pnrr, per interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio: dopo aver già incassato 1,5 milioni di euro per due progetti di mitigazione del rischio idrogeologico sul Rio Lovassina e a Casalbagliano, è stato ufficializzato lo stanziamento di altri 5 milioni di euro.

Si tratta, in particolare, di 500mila euro per la messa in sicurezza del cavalcaferrovia Brigata Ravenna, di 500mila euro per le strade comunali Vespucci e Acqui, di 800mila euro per la scuola 'Straneo', di 750mila euro per la 'Cavour' e di 950mila euro per la 'Morando', tutte opere realizzabili già a partire dal 2022.

Le opere già finanziate, invece, sono in fase di avanzata realizzazione: per il Rio Lovassina, ad esempio, in questi giorni verrà espletata la procedura di gara per l’assegnazione dei lavori e l’inizio è previsto entro il corrente anno, mentre per Casalbagliano verrà a breve approvato il progetto ed entro la fine di novembre appaltati i lavori.

Le opere da realizzare

Per il ponte Brigata Ravenna, al contrario, si tratta di completare quanto avviato nel 2019 su un lato dello stesso e mettere altresì in sicurezza tutta la scarpata sinistra in direzione del quartiere Cristo: un intervento che si inserisce in un più ampio progetto di verifica di sicurezza di tutti i ponti di competenza comunale (oltre a questo anche il Tiziano e il Forlanini), per i quali il Comune è beneficiario di un altro contributo, pari a 150mila euro, destinato a finanziare la progettazione, in fase di sviluppo in questi mesi. Per gli interventi sulla rete stradale, si tratta di affrontare e risolvere diverse criticità già da tempo manifestate e che potranno, nel corso del 2022, trovare completa risoluzione.

"Uno degli obiettivi - sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Giovanni Barosini - è quello della messa in sicurezza di alcune strutture e infrastrutture della città. Questi contributi del Ministero dell’Interno e del Mef vanno in quella direzione, ovvero con la messa in sicurezza del lato sinistro del cavalcaferrovia Brigate Ravenna con il rifacimento della staccionata e barriere a compimento del lavoro svolto circa un anno fa dal lato opposto; inoltre, si andrà a risolvere l'annosa criticità di via Vespucci e strada Acqui, con il rifacimento del marciapiede ciclopedonale che va dalla Scuola di Polizia a Cabanette".

"Le scuole una priorità"



Grande significato assume poi il finanziamento della messa in sicurezza di tre tra gli edifici scolastici più complessi dell’intera città, sui quali sono in corso da mesi la progettazione antincendio e di verifica sismica, anche questa finanziata con altro contributo di 153mila euro. Entro il 2021 i tre progetti verranno completati e si potrà quindi cantierare altre tre opere rilevanti per l’intero patrimonio di edilizia scolastica che, già nel corso del 2020 e 2021, sta impegnando notevoli risorse (oltre 18 milioni di euro) per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico.

"Una grande opportunità per finanziare le opere necessarie alla comunità alessandrina soprattutto per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico di tre grandi edifici scolastici che ospitano complessivamente 1.050 studenti - dichiara l’assessore all’Edilizia scolastica, Silvia Straneo - I nostri uffici, cui va il mio plauso, sono sempre attenti e indiscutibilmente preparati professionalmente a cogliere tutte le occasioni per portare contributi ed introiti esterni alle casse comunali, per finanziare le opere pubbliche necessarie alla comunità. L'educazione dei nostri ragazzi è al centro delle politiche di sviluppo della città: se si guarda al futuro bisogna pensare e progettare spazi educativi efficienti e sicuri. Non poteva esserci notizia più bella ad inaugurare il nuovo anno scolastico".

Contributi per 15 milioni



Con queste nuove ulteriori risorse, salgono complessivamente a circa 15 milioni i contributi che nel periodo 2019-2021 il Comune di Alessandria ha ottenuto grazie al lavoro degli uffici e degli assessorati.

Nello specifico, 9.461.253 euro per l’edilizia scolastica (di cui 2.950.000 uro per le coperture danneggiate da maltempo 2020), 510mila euro per edilizia pubblica, 1.150.000 euro per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, 380mila euro per il ripristino di danni causati dal maltempo di agosto 2020, 594.760 euro per il ripristino di danni causati dagli eventi alluvionali del 2019, 1,5 milioni di euro per mitigazione dissesto idrogeologico e 1.370.000 euro per potenziamento rete ciclabile, oltre al cosiddetto programma 'Pinqua' per oltre 29 milioni.

"Le importanti risorse ottenute dal 2019 ad oggi, complessivamente oltre 44 milioni, per opere pubbliche in settori vitali della città quali scuole, strade, infrastrutture, ripristino di edifici - commenta il sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco - testimoniano il grande ed efficace lavoro svolto da questa amministrazione, sia a livello tecnico che politico, per sviluppare progetti destinati a migliorare in modo significativo Alessandria, i suoi servizi e in generale la qualità della vita. Elemento, quest’ultimo, importante non solo per chi vive e lavora qui, ma anche per attirare imprese, investimenti, turismo e saperi".