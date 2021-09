Dal lunedì alla domenica: le gare dell'Alessandria

ALESSANDRIA - Ormai è la regola: in serie Bkt si gioca tutti i giorni della settimana. La conferma anche nella programmazione dei turni dall'8° al 15° che la serie Bkt ha appena comunicato

Dopo Perugia, domenica 26 alle 14, e Cosenza, in casa il 2 ottobre, sempre alle 14, ci sarà la seconda sosta per gli impegni delle nazionali e il campionato ripartirà nel weekend del 16 e 17 ottobre. I Grigi giocheranno sabato 16, alle ore 18.30, a Como, 'remake' della sfida della passata stagione.

Alessandria - Crotone sarà l'anticipo della nona giornata, venerdì 22 ottobre, alle 20.30. La decima sarà un'infrasettimanale: giovedì 28, alle 18, Alessandria - Frosinone, gara particolare per molti ex, in testa Moreno Longo.

L'11° turno sarà lunedì 1° novembre: Monza - Alessandria alle 15 al 'Brianteo'. Di nuovo in campo sabato 6 novembre, alle 14, Alessandria - Ternana.

Dopo la terza sosta, altre due volte di sabato: il 20, alle 14, a Ferrara per Spal - Alessandria, il 27, sempre alle 14, Alessandria - Cremonese. Il 15° turno è di nuovo durante la settimana: i Grigi giocheranno martedì 30 novembre, alle 20.30, in trasferta, a Lignano Sabbiadoro, Pordenone - Alessandria.