Hsl qualificato in rimonta

SORBOLO - Passa al secondo turno di Coppa Italia di serie D l'Hsl Derthona ed è un evento perché non succedeva dalla stagione 2012-13 quando i tortonesi guidati da Banchieri raggiunsero addirittura gli ottavi di finale prima di essere eliminati dal Porto Torres.

A inizio gara Zichella fa un massiccio turnover e non ripropone nessuno degli undici protagonisti titolari del pareggio di Vado lasciando addirittura in tribuna l'autore del primo gol Otelè, Todisco e Procopio: i padroni di casa non sono da meno ma trovano al 7' la rete del vantaggio con Canrossi che regge per tutta la prima frazione di gioco nonostante i tentativi dei Leoni di trovare il pareggio.

Hsl rimontata a Vado L'esordio del Derthona è a due facce: un buon primo tempo e una ripresa rivedibile

Nella ripresa entra Saccà ma a trovare il gol del pareggio è, nemmeno a dirlo, l'eterno Manasiev che direttamente da piazzato trafigge Sorzi. Comincia la girandola dei cambi anche fra i padroni di casa che in poco tempo cambiano quattro uomini ma poco dopo subiscono anche la seconda rete proprio per mano di Saccà bravissimo a finalizzare una sgroppata sulla sua fascia: il punteggio non cambia più e al triplice fischio sono gli ospiti a esultare. Il sorteggio per gli accoppiamenti del secondo turno avverrà più avanti ma c'è tempo perché i trentaduesimi si giocheranno mercoledì 3 novembre.

LENTIGIONE - HSL DERTHONA 1-2

MARCATORI: pt 7' Canrossi; st 18' Manasiev, 33' Saccà

LENTIGIONE (4-4-2): Sorzi; Carpio, Martino (23' st Bouhali), Rossini, Casini; Canrossi (18' st Iodice), Remedi, Zagnoni (20' st Staiti), Dywomo; Barani (15' st Caprioni), Formato. A disp. Galeazzi, Bonetti, Tarantino, Agyemang, Sala. All. Serpini

HSL DERTHONA (4-2-3-1): Bertozzi; Imperato, Gjura, Galliani (25' st Emiliano), Brollo; Grieco (20' st Colantonio), Mutti (10' st Filip); Akouah (1' st Saccà), Manasiev (35' st Diallo), Gueye; Spoto. A disp. Teti, Valerio, Luzzetti, Casagrande. All. Zichella

ARBITRO: Gangi di Enna