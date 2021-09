Vaccini: oggi in Piemonte oltre 20mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Consueto appuntamento serale con i numeri della campagna vaccinale: oggi, giovedì 23 settembre, più di 20mila persone hanno ricevuto il siero.

Nel dettaglio, sono 20.038 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 10.628 è stata somministrata la seconda dose, 2.153 hanno ricevuto la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 1.905 i 12-15enni, 4.938 i 16-29enni, 3.054 i trentenni, 2.993 i quarantenni, 2.353 i cinquantenni, 883 i sessantenni, 383 i settantenni, 2.339 gli estremamente vulnerabili e 353 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.872.714 dosi, di cui 2.701.890 come seconde e 6.537come terze, corrispondenti all’86,9 di 6.759.180 finora disponibili in Piemonte. La percentuale è inferiore a quella di ieri perché comprende i nuovi caricamenti di Pfizer e Moderna.

Il Piemonte resta zona bianca

Nella settimana 13-19 settembre, in Piemonte, il numero dei nuovi casi segnalati risulta stabile rispetto alla settimana precedente. La percentuale di positività dei tamponi scende dal 2% all’1% e anche l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi si abbassa a 0.83 (era 0.91).

In calo anche il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva che passa dal 4% al 3%, mentre resta stabile al 3% quello dei posti letto ordinari.

Aumentano lievemente i focolai attivi, ma diminuisce il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note. Il valore dell’incidenza e il numero dei ricoveri ancora contenuti concorrono favorevolmente a mantenere la nostra regione in zona bianca.