Treviglio mostra i muscoli. Jbm ko

LIGNANO SABBIADORO - Niente da fare per l Novipiù. Nel secondo quarto di finale della Final eight di SuperCoppa vince Treviglio (66-76). Si chiude subito l’avventura della squadra di coach Andrea Valentini che parte bene (11-4), ma poi è costretta ad inseguire per tutta la partita i lombardi trascinata da Potts (23 punti).

I muscoli di Treviglio

Nello sviluppo della partita dopo un avvio molto preciso e organizzato 12-7 con le triple di Fabio Valentini e Williams. Dopo lo sbandamento iniziale Treviglio si mette in moto e con i due americani impone la sua legge (10-12 punti di vantaggio). E’ proprio la fisicità e i muscoli del Gruppo Mascio a fare la differenza. Casale però lotta e rientra con Leggio e Okeke da lunghi fino al -3 (58-61) palla in mano al 35’. Ma il sorpasso non arriva e Treviglio con Rodriguez e riallunga +11 60-71 a 2’ dalla fine. Brava la Jbm a lottare e provarci fino alla fine (triple di Sarto)costringendo Treviglio alla massima attenzione fino alla sirena.

Novipiù: F. Valentini 17 punti, Sarto 15.

Treviglio: Potts 23 punti, Rodriguez 15.