Il 25 settembre è la Giornata Mondiale dei sogni

Oggi, 25 settembre, è la Giornata Mondiale dei Sogni istituita nel 2012 per incoraggiare le persone, famiglie, scuole, imprese e comunità a dedicarsi di più alle proprie idee e i propri obiettivi, i propri sogni per l'appunto.

Il World Dream Day fu ideato dall'educatrice americana Ozioma Egwuonwu (in foto), e si tratta di un evento globale che incentiva al miglioramento, basandosi su tre principi fondamentali: creatività, collaborazione e contribuzione.

Una giornata sul sogno come volontà di cambiamento, come visione che possiamo rendere reale.

Il nucleo dell'esperienza DreamDay è la dichiarazione di visioni ispirate per il futuro, nonché eventi celebrativi e dialoghi che si svolgono in tutto il mondo, innescati da persone con sogni che coltivano da una vita e la volontà di realizzarli.

Gli eventi online sono gratuiti e tutti possono partecipare alla comune celebrazione con la gente di tutto il mondo.

Come dice Ozioma Egwuonwu: