Delusione Bertram. L’esordio è di Treviso

CASALE MONFERRATO - Delusione Bertram all’esordio, storico, in A. Al PalaFerraris passa con nettamente Treviso (77-92). Una partita dominata dagli ospiti che vanno in vantaggio dopo pochi minuti e strappano nel terzo quarto (30-18) grazie alla prova balistica di un Dimsa stratosferico (8/10 da tre e 28 punti). Ma anche mostrando più energia e consistenza. Tortona, apparsa inconsistente, lotta con orgoglio nell’ultimo periodo ma senza mai riuscire ad avere una possibilità.

La partita

Avvio contratto di Tortona che commette tanti errori di esecuzione non indotti dalla difesa. Treviso ne approfitta e trascinata da Dimsa (3/4 da tre) chiude avanti al 10’ (15-17). Bertram fatica a costruire in attacco nonostante il buon impatto di Mascolo (10 punti). Gli ospiti mostrano più energia nella seconda frazione sull’asse Russell-Jones e chiudono avanti all’intervallo (35-40). L’inerzia resta nelle mani di Treviso che cresce in fiducia e scappa con un Dimsa stellare (25 punti e 7/8 da tre). Treviso crea la prima separazione sul +15 (48-63) e poi tocca il +20 (50-70) sul finire di terzo quarto (53-70) con un Dimsa stellare (7/8 da tre punti). Nell’ultima frazione i Leoni provano a ridurre il gap con orgoglio, arrivano fino al - 15 (73-88) , senza mai riuscire a riaprire la partita.



I temi

Il primo interrogativo era legato al pubblico nella prima trasferta forzata di Casale Monferrato. E i tifosi bianconeri e gli appassionati di basket hanno riposto presente con una buona affluenza (un migliaio circa gli spettatori, appena sotto il limite consentito).

Il secondo tema era legato all’impatto della Bertram nell’esordio in A1 e in questo senso la botta c’è stata. Tanti giocatori sono mancati all’appello ma in generale la squadra è mancata di energia e consistenza. Da qui bisogna ripartire, perché la strada è difficile ma anche lunga.

I numeri

Finale: 77-92

Parziali: 15-17, 35-40, 53-70

Quintetti: Wright, Filloy, Macura, Daum Cain (Tortona); Russell, Bortolani, Dimsa, Akele, Jones (Treviso)

Punti: Mascolo 17 punti (Tortona); Dimsa 28 punti (Treviso).

Rimbalzi: Daum 9 (Tortona), Sims 7 (Treviso)

Assist: Wright 3 (Tortona), Russell (5)

Mvp: Dimsa (Treviso)