Europei, Cucco nella top ten

MOLVENO - La prima volta di Gianfranco Cucco nella nazionale italiana è agli Europei di duathlon e triathlon si chiude con un risultato importante.

Alla sua prima convocazione negli Elite azzurri il portacolori delle Frecce Bianche è 13° assoluto e 10° tra gli Elite nel duathlon cross. "Una gara davvero dura . raccinta - Nella prima frazione di corsa ho chiuso 5°. Anche in bici ho cercato di dare tutto, stringendo i denti. Poi ancora un tratto a piedi: un po' sottotono, sono il primo a dirlo, ma l'emozione di tagliare il primo traguardo da Elite è difficile da descrivere tanto è stata grande". Sotto gli occhi di mamma Rosaria e papà Aurelio - "sempre presenti al mio fianco" - e di coach Stefano Davite, "a cui devo questa partecipazione e l'avermi preparato in poco tempo".

Martina Stanchi vola: è campionessa europea Nella categoria juniores la portacolori delle Frecce Bianche trionfa a Molveno

Oggi tocca a Marta Menditto nel triathlon cross: al rientro dopo lo stop per covid, la campionessa cerca una impresa in una competizione in cui ha collezionato titoli e medaglie, anche da juniores