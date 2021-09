Perugia - Alessandria: così al 'Curi'

PERUGIA - Una assenza dell'ultima ora nell'Alessandria: Andrea Beghetto dà forfait, un affaticamento muscolare tiene ai box l'esterno sinistro nella sesta tappa dell'Alessandria, la quarta in trasferta, a Perugia.

Nei 23 convocati c'è anche Ghiozzi per dare una alternativa in più a centrocampo, mentre in fascia spazio di nuovo a Lunetta dall'inizio.

Anche Massimiliano Alvini, tecnico del 'Grifo', deve fare i conti con qualche assenza, soprattutto nel reparto arretrato, dove Curado, però, si candida per la conferma, mentre Sgarbi partirà dalla panchina. In attacco l'ex Manuel De Luca, utilizzato solo un tempo a Cremona, giocherà dall'inizio, mentre Matos può cedere il posto a Carretta. Possibile Falzerano sulle corsie esterne, anche se difficilmente Alvini rinuncerà a Lisi, in grande forma.

Per Longo più soluzioni in attacco, con il ballottaggio tra Corazza e Marconi dal 1'. Anche Chiarello può tornare tra i titolari

Le probabili formazioni

Perugia (3-4-1-2): Chichizola; Rosi, Angella Curado; Ferrarini, Segre, Burrai, Falzerano; Kouan; Carretta, De Luca. A disp.: Fulignati, Moro, Righetti, Sgarbi, Baldi, Gyabuaa, Ghion, Vanbaleghem, Lisi, Murgia, Santoro, Matos, Murano. All.: Alvini

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba, Lunetta; Chiarello, Corazza, Palombi. A disp.: Crisanto, Russo, Marconi, Arrighini, Benedetti, Orlando, Pierozzi, Palazzi, Ghiozzi, Milanese, Kolaj, Celesia. All.: Longo

Arbitro: Marini di Roma 1

Assistenti: Fiore di Barletta e Macaddino di Teramo, quarto ufficiale Ricci di Firenze. Var Paterna di Teramo, assistente Var Baccini di Conegliano