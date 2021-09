Oggi, 27 settembre, è la Giornata Mondiale del tursimo

Il 27 settembre si celebra la Giornata Mondiale del turismo, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel settembre del 1979 per promuovere lo sviluppo del settore in maniera responsabile e sostenibile.

L’Organizzazione Mondiale del Turismo per l'edizione di quest'anno ha scelto il tema "Tourism for Inclusive Growth" (Turismo per una crescita inclusiva), una visione del turismo come strumento di una crescita inclusiva per tutti i Paesi del mondo.

L'anno di pandemia da covid-19 ha avuto un impatto sociale ed economico rilevante, mettendo in ginocchio l'intero settore, ma per fortuna il 2021 è stato un anno di ripresa per il turismo. Ma come ha sottolineato il segretario generale ONU, António Guterres, nel suo messaggio per il World Tourism Day:

“Il turismo continua a soffrire enormemente a causa della pandemia di Covid.19: nei primi cinque mesi di quest’anno, gli arrivi di turisti internazionali sono diminuiti di uno sbalorditivo 95% in alcune parti del mondo e le previsioni suggeriscono una perdita di oltre 4 trilioni di dollari del PIL globale a fine 2021. Questo è un grande shock per le economie sviluppate, ma per i Paesi in via di sviluppo è un’emergenza".