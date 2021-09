Il santo di oggi, mercoledì 29 settembre, è San Michele Arcangelo

Il santo di oggi è San Michele Arcangelo. La Chiesa cattolica lo festeggia il 29 settembre insieme agli arcangeli Gabriele e Raffaele. Michele è il protettore dei protettori, l'arcangelo guerriero, il capo delle milizie celesti, avversario di Satana e di tutti gli angeli che si erano ribellati a Dio. Nell'iconografia è rappresentato spesso nell'atto di trafiggere il demonio sconfitto.

Il significato del nome

Il Nuovo Testamento gli attribuisce il titolo di “arcangelo” e il suo nome in ebraico “Mi-ka-El” significa: "Chi come Dio?".

San Michele nella tradizione

È custode del Paradiso e protettore della Chiesa di Cristo. San Michele è l'angelo che è vicino agli uomini nelle piccole e grandi battaglie quotidiane contro le suggestioni del male, contro quelle forze che li travolgono nel vortice della perversione e del peccato e che li assiste, secondo la tradizione, nel momento della morte e del giudizio finale.

San Michele è stato proclamato patrono e protettore della Polizia di Stato da papa Pio XII ma, oltre che della Polizia di Stato, San Michele è protettore di molte altre categorie di lavoratori quali farmacisti, commercianti, giudici...

I santuari in suo onore sono sparsi in ogni parte del mondo e più di 60 località italiane, tra le quali Caserta, Cuneo, Alghero, Albenga e Vasto lo venerano come Santo patrono.