Alessandria - Cosenza : esaurite le due curve

ALESSANDRIA - Il duello tra Alessandria e Cosenza sarà, anche, sugli spalti. In poche ore di prevendita (aperta ieri alle 15) esauriti tutti i posti disponibili nella Nord, ma anche nella Sud, il 'settore ospiti', perché i calabresi hanno molti sostenitori anche in Piemonte.

Sold out anche la tribuna laterale verso la Nord, tutta la tribuna centrale, la tribuna d'onore e, anche, le poltrone bordocampo. Disponibilità in rettilineo (che potrebbe essere scelto anche da sostenitori cosentini), tribuna laterale scoperta e coperta, ma solo quella verso la sud. La vendita continua, on line e nei punti del circuito Vivaticket.

Alessandria - Cosenza: da oggi i biglietti Oggi gli Ultras 74 compiono 47 anni. Per il dopo Perugia squalificato Gazzoli, preparatore dei portieri degli umbri

Gazzi, 100 volte grigio

Materia Grigia è club attento anche ai traguardi: per le 200 gare di Andrea Servili aveva organizzato un evento al Teatro San Francesco, per le 100 di Alessandro Gazzi, che adesso ha scelto di lavorare nello staff di Moreno Longo, una serata (con cena), per premiare l'ex capitano. Il presidente Alessandro Cassarà e i soci hanno accolto anche Matteo Di Gennaro, Mattia Mustacchio e Matteo Pisseri