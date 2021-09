Cirio e Protopata spiegano i finanziamenti per le ‘aree interne’

ARQUATA SCRIVIA - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore all’Agricoltura, Marco Protopapa, ieri erano ad Arquata Scrivia, dove hanno incontrato gli amministratori della Valle Scrivia piemontese e delle valli collinari limitrofe.

Ai sindaci hanno illustrato le finalità e le modalità di accesso ai fondi previsti per le aree interne, un progetto per le unioni montane che prevede finanziamenti e agevolazioni per fare interventi in campo sanitario, nell’agricoltura per il consolidamento delle eccellenze enogastronomiche e per favorire la permanenza delle scuole in quelle aree, base per il ripopolamento delle valli collinari e montane. Si tratta di zone decentrate, dove raramente arrivano fondi specifici.

Di aree interne la regione Piemonte ne ha già finanziate quattro, ma è previsto a breve il sostegno ad altre sei aree che dimostreranno di avere i requisiti per accedere ai finanziamenti.

Sindaci e amministratori hanno esposto ad Alberto Cirio il preoccupante problema della mancanza di un medico con ambulatorio in alta val Borbera e il presidente ha garantito che telefonerà al direttore generale dell’Asl Al, Luigi Vercellino, allo scopo di trovare una soluzione rapidamente. Il governatore ha annunciato che domenica sarà a Castellazzo Bormida, in visita alla Festa della zucca.