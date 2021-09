It.a.cà in anteprima a Cella Monte con l'evento 'La Cultura è un Popolo che Respira!'

CELLA MONTE - La nuova edizione di It.a.cà Monferrato è alle porte: inizierà venerdì 8 ottobre e si concluderà il 10. Il festival è giunto ormai alla sua tredicesima edizione in Italia e alla quinta in Monferrato ed è il primo e unico festival in Italia che si occupa di turismo responsabile e innovazione turistica. Tema dell’edizione 2021 sarà il respiro come diritto oltre che come bisogno.

Attesa per questo weekend una speciale anteprima a Cella Monte: appuntamento alle 16 nel cortile dell'Ecomuseo della Pietra da Cantoni con l'incontro del Giardino delle Parole ‘La Cultura è un Popolo che Respira!’. Verrà presentato il libro ‘Una storia lunga un’Eternit’ della giornalista Giulia Di Leo e a seguire ci sarà la consegna degli attestati di merito Mi&Ti.

Inoltre continueranno ancora per questo weekend sia sabato che domenica gli eventi del Festival Off, in attesa della vera tappa di It.a.cà in Monferrato. Per tutto il weekend nei giardini e nei boschi dei Castelli di San Giorgio e di Camino si terrà “Pennelli pellegrini - sketching in Monferrato - un grand tour tra dame e faggi rossi”. L'evento, alla sua terza edizione, è a cura dell’Associazione Il Picchio in collaborazione con il Festival Vualà e vedrà un gruppo di acquarellisti e carnettisti al lavoro per la riscoperta dei boschi e della natura locale.

Per maggiori informazioni su tutti gli eventi del festival visitare il sito http://www.festivalitaca.net/.