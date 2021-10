Alessandria - Cosenza, nella 'Giornata del Quadrilatero'

ALESSANDRIA - Quattro ex, ma solo due potranno giocare, oggi, Alessandria - Cosenza. Uno è Abou Ba, che si è conquistato un posto da titolare, perché Moreno Longo vede in lui l'elemento che sa dare dinamismo e sostanza al centrocampo, e in questo avvio di stagione ha più gare giocate dall'inizio che in tutta l'esperienza della passata stagione in Calabria, condizionata anche da un infortunio.

L'altro è Andrea Arrighini, il bomber dei playoff, che fatica a trovare spazio, ma ha caratteristiche per "cambiare lo spartito", come vuole il tecnico dei Grigi, contro una squadra che si difende bassa e limita gli spazi di manovra. Arrighini, che a Cosenza ha disputato un campionato, 34 gare e 9 reti, 5° posto, in panchina l'ex grigio Giorgio Roselli, può dare un contributo nell'uno contro uno e nell'attaccare la profondità.

Ancora fuori il terzo ex, Mirko Bruccini, che potrà sfruttare la sosta per rientrare a tempo pieno in gruppo. Il quarto, comunque, sarebbe stato in tribuna, Massimo Cerri, ds in Calabria prima della prima esperienza alessandrina e, oggi, comunque a seguire la Primavera2, che oggi, alle 15, a Centogrigio affronterà il Brescia.

Alessandria - Cosenza: Longo cambia pelle alla squadra "Per la prima volta dovremo giocare in spazi stretti, cercando l'ampiezza e l'uno contro uno". Mantovani c'è

Due in nazionale

Dopo il 7° turno (ieri anticipo Lecce - Monza 3-0) che si concluderà domani, la serie Bkt si fermerà per la seconda volta. Due giocatori dell'Alessandria convocati per gli impegni delle nazionali: Alessandro Russo è uno dei tre portieri scelti da Paolo Nicolato per l'Under 21, Tommaso Milanese uno dei cinque elementi di formazioni di B che Alberto Bollini, già tecnico della Valenzana, ha chiamato per l'Under 20.

Cosenza, ballottaggio in attacco

Marco Zaffaroni deve decidere chi tra Caso e Millico farà coppia, in attacco, con Gori: il primo è grande sintonia con il compagno d'attacco, il secondo è in crescita e lo ha dimostrato anche nel secondo tempo del derby con il Crotone. In difesa indisponibile Vaisanen, il candidato a sostituirlo, nel 3-5-2, è Pirrello, uno degli elementi arrivati nelle ultime ore del mercato in cui il Cosenza ha costruito la squadra. In alternativa Venturi.

Quadrilatero, Alessandria apre la 'Giornata' Domani, 2 ottobre: una patch sulle maglie delle quattro squadre. Domani anche per il capitano del Casale contro il Vado

Si apre la Giornata del Quadrilatero

Alessandria - Cosenza inaugura anche la prima 'Giornata del Quadrilatero' in campo e la patch celebrativa sarà su tutte le maglie dei Grigi. Dirige Fabbri, arbitro internazionale di Ravenna, al Var Manganiello di Pinerolo. Ci sono ancora biglietti disponibili: rispetto alle indicazioni di giovedì mattina, in cui Vivaticket aveva segnalato come esauriti la Nord e, successivamente, anche il rettilineo, nell'ultima mappa del Moccagatta sono emerse nuovi posti, ancora acquistabili. Molti i sostenitori del Cosenza, non solo nella Sud, ma anche in altri settori: almeno 600 sugli spalti.

Le probabili formazioni

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba, Beghetto; Milanese, Corazza, Arrighini. A disp.: Russo, Chiarello, Lunetta, Marconi, Benedetti, Orlando, Pierozzi, Palazzi, Palombi, Mantovani, Kolaj, Celesia. All.: Longo

Cosenza (3-5-2): Vigorito; Tiritiello, Rigione, Pirrello; Situm, Carraro, Palmiero, Boultam, Sy; Gori, Caso. A disp: Saracco, Matosevic, Corsi, Pandolfi, Kristoffersen, Venturi, MillicoVallocchia, Minelli, Gerbo, Eyando. All.: Zaffaroni

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Assistenti: Liberti e Laudato, quarto ufficiale Madonia. Var Manganiello, assistente Var Prenna