Castellazzo: quorum raggiunto, Ferraris resta sindaco

CASTELLAZZO BORMIDA - Gianfranco Ferraris è ancora sindaco di Castellazzo. Le urne sono ancora aperte, fino alle 15 di oggi, ma il traguardo del 40 per cento degli aventi diritto al voto che si sono presentati al seggio è stato raggiunto e superato da pochi minuti.

Per la prima volta a Castellazzo, paese di 4500 abitanti, uno dei più grandi dell'Alessandrino, una sola lista in corsa, ma con una campagna elettorale aspra, volantini anonimi in tutte le case per invitare la popolazione a non votare. Il vero avversario di Ferraris e dei dodici candidati al consiglio comunale è stato proprio il quorum: sotto il 40 per cento le elezioni non sarebbero state valide e a guidare il paese sarebbe arrivato un commissario, fino alla prossima tornata elettorale, nel 2022

Già ieri sera il risultato era molto vicino, mancavano, infatti, una cinquantina di votanti. Ora quota 40 è stata superata e Ferraris si prepara per il quinto mandato, con un consiglio in parte rinnovato. In tempi brevi l'annuncio della composizione della giunta.