Il viaggio per Como è già iniziato. Con il Coordinamento dei Club

ALESSANDRIA - Adesso c'è l'ufficialità e presto ci saranno anche presidente e direttivo. Quel che conta è che il Centro Coordinamento Grigi Club si è già messo in moto, destinazione Como. Già a Pisa il debutto, ma ancora senza l'atto di costituzione, firmato nelle ore della prima vittoria con il Cosenza, e chissà che anche questo non sia di buon augurio.

Il 'Coordinamento' nasce dai quattro club ufficiali (le altre formazioni sono gruppi): Materia Grigia, Grigi Club Oviglio 'Gino Armano', Amici dei Grigi e l'ultimo nato, Grigi Club 'Ciccio Marescalco'. Priorità sarà organizzare i viaggi al fianco della squadra, ereditando uno dei compiti che era di Orgoglio Grigio. "Siamo nati raccogliendo la disponibilità, fisica ed economica, dei club: per Como abbiamo giocato d'anticipo opzionando alcuni mezzi, adesso aspettiamo le adesioni", spiega Sonia Garuzzo, da sempre uno dei motori. Chi può partecipare? Tutti i soci delle quattro associazioni, ma anche chi non lo è, e la prima volta sottoscrive la tessera, scegliendo il club, la quota è 10 euro per tutti. Per Como adesioni già aperte, c'è tempo fino a martedì 12: ritrovo alle 15 e partenza alle 15,30 da piazza Perosi, dove sempre iniziano i viaggi del tifo e della passione. La quota è 18 euro, le prenotazioni si ricevono al 3389065045 e nei negozi Corner (via Modena 16) e L'Amico Fruttaio (piazza Marconi 26).

Si ricomincia, senza nazionali

Oggi squadra al lavoro, anche sui campi di Centogrigio, per una settimana intensa che si concluderà, sabato, con una amichevole. Non ci sono i due nazionali, Alessandro Russo con l'Under 21 di Paolo Nicolato e Tommaso Milanese con l'Under 20 di Alberto Bollini. Da valutare le condizioni di Ba, out contro il Cosenza per un risentimento muscolare, e Bruccini, che, gradatamente, si aggregherà al gruppo, "proviamo a recuperarlo per Como", sottolinea Moreno Longo

Le pronunce del giudice sportivo toccano solo minimamente Alessandria e Como: tra i Grigi secondo cartellino per Casarini e Lunetta. nel Como per La Gumina e Varnier.

Il ritorno di Gallione

Dopo qualche stagione, torna nello staff Emiliano Gallione, ex fischietto di serie A, 47 anni, che contro il Cosenza ha debuttato, per la seconda esperienza all'Alessandria, nel ruolo di dirigente addetto all'arbitro.

Giovedì ad Acqui

Tocca ad Acqui, questa settimana, organizzare un incontro con una delegazione di giocatori e staff. Giovedì 7 il gruppo Acquesi Grigioneri invita all'AperiGrigi, con Buffet, al ristorante La Loggia (via dei Dottori) (25 euro, adesioni sulla pagina facebook o contattando i referenti). Sarà una tappa di avvicinamento alla sfida della rivincita.