Maltempo: la Regione chiede lo stato di emergenza per l'Alessandrino

TORINO - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato la richiesta dello stato di emergenza per il territorio alessandrino colpito dal maltempo del 3 e 4 ottobre.

Intanto, proseguono le ricognizioni per verificare la presenza di eventuali danni in altre province: il governatore, insieme all'assessore alle Infrastrutture, Marco Gabusi, nei giorni scorsi ha effettuato vari sopralluoghi per monitorare la situazione e il suo evolversi e sono in costante contatto con il Capo dipartimento nazionale della Protezione civile, che ha assicurato la massima attenzione, in particolare per quanto accaduto nella zona dell’Ovadese e dell’Acquese.

Leggi il documento firmato dal presidente Alberto Cirio